  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemenspor Hüseyin'den gol bekliyor

Menemenspor Hüseyin'den gol bekliyor

Menemenspor Hüseyin'den gol bekliyor

19.09.2019, 17:25

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek , golcüsü 'tan patlama bekliyor. Geride kalan 4 maçta da sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 335 dakika oyunda kalırken henüz fileleri havalandıramadı.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, golcüsü Hüseyin Çolak'tan patlama bekliyor. Geride kalan 4 maçta da sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 335 dakika oyunda kalırken henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan takıma ikinci yarıda Gümüşhanespor'dan transfer olan deneyimli forvet, 15 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon henüz siftah yapamayan Hüseyin'in Eskişehirspor deplasmanında teknik ekibe gol sözü verdiği bildirildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor Hüseyin'den gol bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN