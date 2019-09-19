  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemenspor'da Halil hazır kıta

Menemenspor'da Halil hazır kıta

Menemenspor'da Halil hazır kıta
Giriş Tarihi: 19.9.2019

TFF Birinci Lig'in yeni ekibi 'da ligin ilk haftasında Giresunspor'a gol atma başarısını gösteren kanat oyuncusu , teknik heyetten formayı kapmak için idmanlardaki hırslı çalışmalarıyla göz doldurduğu öğrenildi.

TFF Birinci Lig'in yeni ekibi Ekol Göz Menemenspor'da ligin ilk haftasında Giresunspor'a gol atma başarısını gösteren kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez daha sonra ise hiç forma yüzü göremedi. Karadeniz deplasmanında oyuna 77. dakikada girip uzatma dakikalarında fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu ilerleyen haftalarda şans bulamadı. Hatayspor ve Akhisarpor maçlarında yedek soyunan, Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun, teknik heyetten formayı kapmak için idmanlardaki hırslı çalışmalarıyla göz doldurduğu öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor'da Halil hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN