Menemenspor'da Halil hazır kıta

TFF Birinci Lig'in yeni ekibi Ekol Göz Menemenspor'da ligin ilk haftasında Giresunspor'a gol atma başarısını gösteren kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez, teknik heyetten formayı kapmak için idmanlardaki hırslı çalışmalarıyla göz doldurduğu öğrenildi.

TFF Birinci Lig'in yeni ekibi Ekol Göz Menemenspor'da ligin ilk haftasında Giresunspor'a gol atma başarısını gösteren kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez daha sonra ise hiç forma yüzü göremedi. Karadeniz deplasmanında oyuna 77. dakikada girip uzatma dakikalarında fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu ilerleyen haftalarda şans bulamadı. Hatayspor ve Akhisarpor maçlarında yedek soyunan, Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun, teknik heyetten formayı kapmak için idmanlardaki hırslı çalışmalarıyla göz doldurduğu öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ