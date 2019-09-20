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Akhisar'da Hadzic şoku

Akhisar'da Hadzic şoku
Giriş Tarihi: 20.9.2019

TFF 'de Menemenspor galibiyetiyle ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sakat dönen golcü İrfan Hadzic'in Hatayspor sınavına yetişmesi zor.

TFF Birinci Lig'de Menemenspor galibiyetiyle ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sakat dönen golcü İrfan Hadzic'in Hatayspor sınavına yetişmesi zor. Milli takımda arka adalesinde ödem oluştuğu için Menemen maçını kaçıran Hadzic'in tedavisi devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda yalnız sezonun ilk haftasında forma giyebilip son 3 maçı kaçıran Bjarnason ise tamamen iyileşti. Yine sakatlıkları bulunan Çekdar Orhan ve Eray Ataseven da oynayabilecek durumda. Ligde bu sezon 4 haftada 4 penaltı kazanan Akhisarpor, attığı 3 golü de beyaz noktadan buldu. Futbolculardan Aykut Çeviker, taraftarlara çağrı yaptı, "Tribün desteğini arkamıza alırsak, rakiplerimizi de rahat geçeriz" dedi.

KENAN MOLLA

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