Kara kartal yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovan Bratislava'ya mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovan Bratislava'ya mağlup oldu: 4-2. 15'te kaleci Greif'in degajında ceza sahası dışında Rebocho ile Karius topa müdahale yapmak için çarpışınca Sporar sol çaprazdan meşin yuvarlığı boş ağlara yolladı: 1-0. 28'de Joeri De Kamps ceza sahası içinde Ljajic'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 29'da beyaz noktanın başına geçen Ljajic topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 45+1'de sol kanattan N'Koudou'nun ortasında Bozhikov meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-2. 58'de Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Karşı karşıya kalan Sporar, topu filelere gönderdi: 2-2. 90+3'te Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic tamamladı: 3-2. 90+4'te ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru belirledi: 4-2.



SİYAH-BEYAZLILARDA KADRODA REVİZYON



UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.



AVCI'NIN İLK MAÇI



Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı. Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi. Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.