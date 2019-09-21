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Fırtına'da Balan devri

Fırtına'da Balan devri
Giriş Tarihi: 21.9.2019

yeni teknik direktörünü belirledi. Yolların ayrıldığı teknik direktör ’nin yerine UEFA Pro lisans sahibi getirildi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bugün saat 15.00'te başlayacak maçta Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak Ci Group Buca yeni teknik direktörünü belirledi. Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran sarı-lacivertliler deneyimli çalıştırıcı Nihat Balan'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz UEFA pro lisans sahibi Nihat Balan ile sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktadır.

ERİŞ VE ÖZLEM OLMADI

Hocamıza ve ekibine hoşgeldiniz der, kendilerine başarılar dileriz" denildi. Balan, bugün Erzincanspor deplasmanında takımın başında sahaya çıkacak. İlk 3 haftayı namağlup 7 puanla geçen Buca'da kurmaylar, teknik direktörlük için Levent Eriş ve Yılmaz Özlem gibi isimleri gündeme almıştı. 53 yaşındaki Balan, kariyerinde Yeni Ordu, Tire 1922, Keçiörengücü, Bugsaş, Fatih, Ankara Demir, Bingöl Belediyespor, Malatya Bld, Gümüşhanespor, Nevşehir ve Çarşambaspor'u çalıştırdı.

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