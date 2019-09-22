Büyük Altay fren yaptı

İzmir ekibinde 85'te Özgür'ün kafasında top direkten döndü. Siyah-beyazlılar, Kappel, Paixao ve Leandrinho ile girdiği gollük pozisyonları da değerlendiremedi

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Altay, evinde evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisi karşısında sayısız gol fırsatlarını değerlendiremedi. 28'de Kappel ceza alanına topu gönderdi. Paixao'nun kafa şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 41'de Erhan'ın pasında Kappel sağdan bekletmeden ortaladı. İki kişi arasından Paixao'nun kafasında top direk dibinden auta çıktı.



ÖZGÜR DİREĞE NİŞANLADI



72'de Kappel çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Şutunu kaleci Metin çeldi. Boşta kalan topu Paixao uygun durumda üstten auta yolladı. 77'de Putsila'nın aşırtma pasıyla ceza alanına giren Leandrinho'nun şutunda kaleci gol izni vermedi. 78'de Erhan'a sert giren Uğur ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 84'te Putsila soldan ceza sahasına girdi. Şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere gitti. 85'te soldan Kappel'in ortasında Özgür'ün kafasında top direkten döndü. Çizgi üzerinden kaleci topu çeldi. Altaylılar topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek uzun süre itiraz etti. Maç 0-0 sona erdi.



BU KEZ OLMADI



ALTAY ile Keçiörengücü tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 18 maçta İzmir ekibi sahadan 8 kez galip ayrıldı. 8 karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Ankara temsilcisi 2 kez de kazanma başarısı gösterdi. Altay taraftarı önünde Keçiörengücü ile 8. maçına çıktı. Siyah-beyazlılar 6 kez taraftarı önünde galip gelirken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



KARAFIRTINALAR KADROYU BOZMADI



TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanarak yükselişe geçen Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Keçiörengücü maçının kadrosunda da istikrarı seçti. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Karafırtınalar, 1-0 kazanılan Balıkesirspor ve geçen hafta deplasmanda 2-0 galip gelinen Boluspor mücadelesinde sahaya sürdüğü ilk 11'i dünkü karşılaşmada da bozmadı. Sait Karafırtınalar'ın geçen hafta Bolu deplasmanında giydiği takım elbiseyle Keçiörengücü maçına çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Genç teknik adamın uğur denediği öğrenildi.



RAKİPTE TANIDIK YÜZLER VARDI



TFF 1. Lig'in yeni ekibi Keçirörengücü'nün kadrosunda daha önceki yıllarda İzmir'den yolu geçen isimler vardı. Karşıyaka'da yetişen Rıdvan Şimşek maça yedek başlarken, Altınordu'da forma giyen Sertaç Çam ve Göztepe'de görev yapan Famoussa Kone, dün Keçiörengücü formasıyla Altay'a rakip oldular. Siyahbeyazlı kulübün alt yapısından yetişen forvet oyuncusu Abdulkadir Kuzey de Keçiörengücü formasıyla uzun yıllar sonra İzmir ekibine karşı oynadı. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular arasında dostluk rüzgarı esti. Futbolcular hasret giderdi.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK



TFF 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle giren Altay'ı evinde Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmada taraftarı yalnız bırakmadı. Kapalı tribünde yer alan yaklaşık 6 bin siyah-beyazlı taraftar, takımlarına büyük destek verdi. İzmir ekibinin taraftarları futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Portekizli golcü Paixao'ya ilgi bir hayli fazlaydı. Ligin yeni ekiplerinden Keçiörengücü'nü de 50'ye yakın taraftarı destekledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ