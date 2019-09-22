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Buca Erzincan’da kayıp

Ci Group Buca Erzincan’da kayıp
Giriş Tarihi: 22.9.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor, deplasmanda 24 Erzincanspor'a 3-0 yenildi. Geçen hafta teknik direktör ile yollarını ayıran ve takımın başına 'ı getiren sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Ci Group Bucaspor, deplasmanda 24 Erzincanspor'a 3-0 yenildi. Geçen hafta teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran ve takımın başına Nihat Balan'ı getiren sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı. Maça ev sahibi 23 Erzincan hızlı başladı. 10. dakikada Serkan'ın ortasında Burak'ın şutunda top direğin dibinden dışarıya çıktı. 35'te ani gelişen 24 Erzincanspor atağında topla buluşan Kerem, takımını 1-0 öne geçirdi.

BUCA VARLIK GÖSTEREMEDİ

48'de Ayhan'ın ara pasında ilk golün sahibi Kerem, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 55'te ev sahibinden Tugay ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. 77'de Oğuz, güzel bir gol attı: 3-0. Ci Group Buca maçı 3-0 kaybederken, ligdeki ilk yenilgisini de aldı.

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