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kupada moral arıyor

Altınordu kupada moral arıyor

23.09.2019, 17:28

TFF 1. Lig’de haftayı yenilgisiyle kapatan , yarın 3. Eleme Turu'nda 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden ’u ağırlayacak.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve son olarak Osmanlıspor'a deplasmanda kaybeden Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahneye çıkıyor. İzmir ekibi yarın saat 16.00'da 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Adem Cinek yönetecek. Altınordu'da sakatlıkları devam eden Enes, Okan ve Kemal'in forma giymesi beklenmezken; Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun sahaya genç bir kadro süreceği tahmin ediliyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan eşleşmede kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakanın normal süresinde ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması durumunda turlayacak olan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

IHA

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