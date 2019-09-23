Burak Yılmaz Beşiktaş'a yetmedi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşen Beşiktaş Burak Yılmaz'ın attığı golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

LJAJİC, TRABZONSPOR DEPLASMANINDA YOK

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 sarı kart gören Sırp 10 numara Adem Ljajic, Medipol Başakşehir maçının 34'üncü dakikasında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kart ile birlikte bu sezon ligdeki 4'üncü sarı kartını gören Ljajic, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.

BURAK YILMAZ FORMAYI ALDI



Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmaya Burak Yılmaz ilk 11'de başladı. Siyah beyazlı ekibin yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Burak'ın yokluğunda gol yollarında oldukça sıkıntı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı da Burak Yılmaz'ın yokluğunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmişti. Tecrübeli futbolcunun Medipol Başakşehir karşısında oynamak için Avcı ile yaptığı konuşmalarda forma giymek için ısrar ettiği öğrenildi. Bunun üstüne Abdullah Avcı da tecrübeli golcüyü 11'de sahaya sürdü.



AVCI, ESKİ TAKIMINA KARŞI



Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz 5 sezonda turuncu lacivertli ekipte görev alan Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ın başına geçmişti. Avcı, bu maçla birlikte eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.



TARAFTARDAN FİKRET ORMAN'A TEPKİ



Siyah beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı futbolcuları maç öncesinde tek tek tribüne çağırarak bağrına basan taraftar, başkan Fikret Orman'a da tepki gösterdi ve yönetimi istifaya çağırdı.



FENOMEN ÇOCUK TRİBÜNDE



Öte yandan tatil için Türkiye'de olan 5 yaşındaki fenomen çocuk Arat Hosseini, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti. Yaptığı akrobasi hareketleri ve küçük yaşına rağmen yaptığı karın kaslarıyla dikkat çeken Arat Hosseini, mücadele öncesinde tribündeki yerini aldı.