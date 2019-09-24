  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altay’ın bankoları

’ın bankoları

Altay’ın bankoları
Giriş Tarihi: 24.9.2019

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü'nü elinden kaçıran , son üç maçtan 7 puan çıkartıp zirve yarışına ortak olurken, 9 futbolcu teknik direktör 'ın vazgeçilmezi oldu.

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü'nü elinden kaçıran Altay, son üç maçtan 7 puan çıkartıp zirve yarışına ortak olurken, 9 futbolcu teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın vazgeçilmezi oldu. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Leandro Kappel, Erhan Kartal ve Gençer Cansev maçların tamamında 450 dakikada hiç oyundan çıkmadan takımlarına katkıda bulunurken, Abdülkerim Bardakçı 449, Anton Putsila 447 dakika sahada kaldı. Hüsamettin Yener, Marco Paixao, Deniz Vural, Andreas Tatos da tüm maçlara ideal kadroda başlayıp en uzun süre alan futbolcular arasında yer aldı.

YABANCILAR SIRTLADI

Altay'ın 5 maçta attığı 6 golün 5'inde ise yabancı oyuncular sahne aldı. Hollandalı Leandro Kappel ve Belaruslu Anton Putsila 2'şer gol atarken, Yunanlı Andreas Tatos 1 gol 2 asistle görev yaptı. Balıkesirspor maçında attığı golle takımını zafere taşıyan Abdülkerim Bardakçı da formunun zirvesinde.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’ın bankoları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN