Altay’ın bankoları

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü'nü elinden kaçıran Altay, son üç maçtan 7 puan çıkartıp zirve yarışına ortak olurken, 9 futbolcu teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın vazgeçilmezi oldu.

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü'nü elinden kaçıran Altay, son üç maçtan 7 puan çıkartıp zirve yarışına ortak olurken, 9 futbolcu teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın vazgeçilmezi oldu. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Leandro Kappel, Erhan Kartal ve Gençer Cansev maçların tamamında 450 dakikada hiç oyundan çıkmadan takımlarına katkıda bulunurken, Abdülkerim Bardakçı 449, Anton Putsila 447 dakika sahada kaldı. Hüsamettin Yener, Marco Paixao, Deniz Vural, Andreas Tatos da tüm maçlara ideal kadroda başlayıp en uzun süre alan futbolcular arasında yer aldı.



YABANCILAR SIRTLADI



Altay'ın 5 maçta attığı 6 golün 5'inde ise yabancı oyuncular sahne aldı. Hollandalı Leandro Kappel ve Belaruslu Anton Putsila 2'şer gol atarken, Yunanlı Andreas Tatos 1 gol 2 asistle görev yaptı. Balıkesirspor maçında attığı golle takımını zafere taşıyan Abdülkerim Bardakçı da formunun zirvesinde.