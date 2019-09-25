Heyecan devam ediyor

A Spor'un canlı yayınladığı Ziraat Kupası heyecanı devam ediyor. Lig'de istediği sonuçları alamayan Ekol Göz Menemen, evinde Kırşehir'i ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları bugün birbirinden heyecanlı maçlarla devam ediyor. TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi Ekol Göz Menemenspor, kupada kazanıp moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertleler, Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediye'yi konuk edecek. Karşılaşmayı Samsun Bölgesi hakemi Egemen Artun yönetecek. Ekol Göz Menemenspor 150 gün sonra sahasında ve taraftarı önünde maça çıkacak.



DENİZLİSPOR BAŞKENT'TE



Ziraat Türkiye Kupası'nda günün diğer karşılaşmalarında 13.00'te Hacettepe- Y.Denizlispor, 15.00'te Manisa FK-Elazığ Belediye, 16.30'da Kahramanmaraş- Fatih Karagümrük, 18.30 Diyarbekirspor-Eskişehirspor ve 20.30'da Göztepe-Yozgatspor 1959 karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların hepsi A Spor'dan naklen olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında ayrıca Bodrumspor-Erbaaspor, Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor ile Pendikspor-Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların hepsinde ilk düdük saat 15.00'te çalacak.