Kırık burunla şampiyon

Yaşar Üniversitesi öğrencisi Göztepeli Fulya Ünlü burnu kırılmasına rağmen hem Danimarka’daki PWA Dünya Kupası’na katıldı, hem de Alaçatı’da 1. oldu

Danimarka'daki PWA Dünya Kupası yarışlarında yaşadığı kazada burnu kırılan Fulya Ünlü, ameliyat olamadan apar topar geldiği İzmir Alaçatı'daki Türkiye Şampiyonası'nda 7 etapta 6 birincilik aldı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümünü bu yaz bitiren Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, kırık burunla katıldığı Dünya Şampiyonası'nda dereceye giremese de yarışı tamamladığını, ardından da Türkiye Şampiyonası'na katıldığını söyledi. Danimarka'daki yarışta fırtınaya karşı mücadele ettiğini belirten Ünlü, şunları söyledi:



"ZOR ANLAR YAŞADIM"



"Dalgalı ve sert bir havada yapılan kadınlar final yarışında parkurda yüksek dalgadan kurtulmak için kontrolsüzce zıplayarak yelkenime sert bir şekilde düştüm ve burnum bumbaya çarptı. Aldığım sert darbe sonucunda kanlar içinde kaldım, hemen kurtarma botları yanıma geldi ve acilen karaya götürdüler. Üstüm başım kan içinde hastaneye götürdüler. Doktor yarışmamın uygun olmadığını söyleselede ben yarışmayı bırakmak istemedim. Ağrılarımın çok çok fazla olmasına rağmen, aynı gün yarışmaya devam ettim tüm etapları bitirdim. Ardından da hemen Türkiye Şampiyonası'na yetişmek için apar topar katılmak zorundaydım çünkü zirvedeki yerimi korumam gerekiyordu" dedi