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Pınar Karşıyaka’da Kennedy imzaladı

Pınar Karşıyaka’da Kennedy imzaladı
Giriş Tarihi: 25.9.2019

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferlerden 'ın sakatlığıyla arayışa giren Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu DJ Kennedy'le anlaşma sağladı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferlerden Tony Crocker'ın sakatlığıyla arayışa giren Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu DJ Kennedy'le anlaşma sağladı. Karşıyaka'da 2017- 18 sezonunda görev yapan, takımdan ayrıldıktan sonra Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Venezia formalarını giyen 29 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet, 3 aylık kontratı kabul etti. Yuvaya dönen Kennedy, KSK'de daha önce ligde 15.6 sayı, 6.5 ribaund, 5.1 asist ortalamasıyla oynamıştı. Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro kuran KSK, ligde yeni sezona cumartesi günü Bandırma deplasmanında başlayacak.

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