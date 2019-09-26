Altay işi sıkı tutuyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yedek ve genç oyuncularla Mardin Büyükşehir Belediyespor'u uzatma dakikalarında eleyen Altay'da gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçına çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yedek ve genç oyuncularla Mardin Büyükşehir Belediyespor'u uzatma dakikalarında eleyen Altay'da gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçına çevrildi. Mardin'de sayısız gol fırsatından yararlanamadıklarını belirten siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik patronu Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımız çok kolay şekilde sayısız pozisyona girdi. Eğer son vuruşlarda başarılı olsalar tarihi bir skor olabilirdi. Türkiye Kupası'nda üst turları hedefliyoruz. Kaza yapmadığımız için mutluyuz.



58. RANDEVU OLACAK



Takımda ligde forma şansı bulamayan oyuncularında kupa maçındaki hırsı ve arzusu tur sevincimizi ikiye katladı. Yorucu bir yolculuğun ardından İzmir'e döndük. Artık tek düşüncemiz Adanaspor karşılaşması. Ligde kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi. Altay, cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile tarihindeki 58. randevuya çıkacak. Geride kalan 58 maçın 21'in Altay kazandı, 21 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Taraftar arasındaki 15 müsabakada ise Adanaspor sahadan üç puanla ayrıldı. Geçen sezon Adana'da oynanan mücadeleyi ise Altay 3-2 kazanmayı başarmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ