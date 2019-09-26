Beşiktaş'ta üç aday

Muhalefet, Ahmet Nur Çebi'ye, "Aday ol" baskısı yaparken kulislerde Hürsel Tekinoktay, Sezgin Çelik ve Serdar Adalı isimleri dolaşıyor. Bir grup ise Orman'a "kal " çağrısı yapıyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın olağanüstü seçim sinyali vermesi, muhalefet kulislerini hareketlendirdi. Yönetimin bugünkü toplantıda olağanüstü seçim tarihi açıklanması halinde, muhalefet de Ahmet Nur Çebi'yi aday olarak çıkartıp, etrafında kenetlenme planı yapıyor. Çebi henüz rengini belli etmiş değil. Ancak eski yöneticilerin de içinde bulunduğu bir grubun Ahmet Nur Çebi'yle toplantı yapma planı var. Seçim tarihinin belirlenmesi halinde düğmeye basılacak.



'GİTME' DİYORLAR



Orman yönetiminden de başkanlığa göz kırpanlar var. Serdal Adalı, ismi geçen kişilerin başında geliyor. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk için de iddialar var. Yönetimde yer alan Hüseyin Yücel de adaylığı düşününler arasında. Son seçimlerde Başkan Fikret Orman'a karşı yarışı kaybeden Hürsel Tekinoktay, "4 ay önce olduğu gibi bu süreçte de aday olmam beklenir" açıklamasıyla niyetini ortaya koydu. Prof. Dr. Sezgin Çelik de Beşiktaş başkanlığı için adaylığını resmen açıklayan isimler arasında. Kulübün etkin bir grubu da Fikret Orman'a, "Bu dönemde bırakmamalısın. Kulübe zarar verir" çağrısı yapıyor.



TEHLİKE ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI



Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı.Yönetim, bu sezona ait olan 15 milyon Euro'luk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi'ne göndermek zorunda. Yeni yönetim 30 Ekim'e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa'dan men edilecek. Ek olarak da Ocak ayına kadar piyasaya 500 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor. Siyah-beyazlıların Beşiktaş Belediyesi'ne 22 milyon lira borçlu. Yönetimin ayrıca yaklaşık 22 milyon Euro borcunun olduğu iddia ediliyor.



AVCI BIRAKMIYOR



Orman'ın istifasının ardından gözler Abdullah Avcı'ya çevirilmişti. Siyah-beyazlı ekipte umduğunu bulamayan ve üst üste alınan kötü sonuçlar üzerine taraftarların istifaya davet ettiği Abdullah Avcı, bu ortamda görevi bırakmayı düşünmediğini söyledi. Takımın sözleşmeli teknik direktörü olduğunu ve takımı bu durumda bırakmasının etik olmayacağını söyleyen Avcı'nın gelecek yönetime göre hareket edeceği öğrenildi. Taraftarların takımın başında görmek istediği Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise beklemede. Yalçın, "Söz konusu Beşiktaş olunca her zaman göreve hazırım" mesajı vermişti.