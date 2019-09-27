Kaza istemiyoruz

Adanaspor'a konuk olacak olan Altay'da teknik patron Sait Karafırtınalar: "Ligde hedefimiz zirve, son vuruşlarda başarılı olup eve mutlu dönmek" diye konuştu

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Altay, yarın deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Keçiörengücü beraberliğini telafi etmek için Adana deplasmanında kaza istemediklerini belirtti. Sahaya yansıttıkları olumlu futbolu skora yansıtmaları için son vuruşlarda daha dikkatli olmaları gerektiğinin altına çizen teknik adam, "Savunma ve orta sahada pas trafiğimizde hiç sorun yaşamıyoruz. Gol pozisyonlarına rahat giriyoruz.



MARCİO PAİXAO SUSKUN



Adana'da son vuruşlarda da başarılı oluruz. Benim ekibime güvenim tam. Emeklerinin karşılığı sonuca da mutlaka yansıyacaktır" diye konuştu. Altay'da bu sezon skor yükünü geride kalan 5 maçta yabancı oyuncular sırtladı. Putsila ve Leandro Kappel rakip fileleri 2'şer kez sarsarken, Andreas Tatos da 1 gol kaydetti. Ligde 6 golü bulunan Altay'ın 5 golünü yabancı oyuncular kaydederken, yerli futbolculardan stoper Abdülkerim Bardakçı 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezon ise 29 golle gol kralı olmayı başaran Paixao henüz gol atamadı.