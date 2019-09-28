Altay zorlu Adana virajında

1. Lig'de geçen hafta evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalarak 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altay, bugün deplasmanda Adanaspor'a rakip olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports Max HD 2 naklen yayınlayacak.

1. Lig'de geçen hafta evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalarak 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altay, bugün deplasmanda Adanaspor'a rakip olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports Max HD 2 naklen yayınlayacak. Siyahbeyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.



'3 PUANDAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOK'



Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan 8. sıradaki siyah-beyazlılar, 5 puanı bulunan 13. basamaktaki Adanaspor'u yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Adana deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini dile getiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Hafta içinde kupada onlar da bizim gibi moral buldu. Rakibimiz ligde son 3 maçını kazanamadı. İç sahada galibiyet arayacaklar, bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok. Evimizdeki Keçiören'de kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda telafi etmeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.