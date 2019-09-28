Altınordu'ya iyi haber

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro istikrarını sağlayamayan kırmızı-lacivertli ekipte oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Okan ve tecrübeli stoper Mehmet Enes Sığırcı'nın da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

TFF Birinci Lig'de ilk 5 haftada topladığı 4 puanla 14. sırada yer alan A.Ordu'ya sakat oyuncularından iyi haber geldi. Sezon başından beri yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro istikrarını sağlayamayan kırmızı-lacivertli ekipte oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Okan ve tecrübeli stoper Mehmet Enes Sığırcı'nın da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.



IKISI DE FORMAYA KAVUŞACAK



Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan başarılı savunma oyuncusu Mehmet Enes Sığırcı bu sezon hiç bir lig maçında forma giyemedi. Orta sahanın değişmez ismi Okan Derici çok uzun bir aranın ardından nihayet formasına kavuşacak. Kırmızı lacivertli İzmir ekibinin tecrübeli futbolcusunun form durumunun da son derece iyi olduğu öğrenildi. Altınordu teknik heyetinin, pazartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında Okan Derici'ye 11'de forma şansı vermesi beklenirken, Mehmet Sığırcı'nın ise yedek kulübesinde olacağı tahmin ediliyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ