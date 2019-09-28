Beşiktaş'ta Roco yolcu

İstanbul ekibinde fazla forma şansı bulamayan Şilili defans oyuncusu için Şili basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın geçen sezon başında Meksika ekibi Cruz Azul'dan aldığı Enzo Roco ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Meksika ekibi Cruz Azul'dan aldığı Enzo Roco ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtildi. İstanbul ekibinde fazla forma şansı bulamayan Şilili defans oyuncusu için Şili basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalini bir hayli güçlendirdiği belirtildi. Gazete, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Roco'nun satılık ya da kiralık olarak başka kulübe gönderileceğini belirtti. Bu arada yönetimin devre arasında bazı oyuncularla yolları ayıracağı ifade edildi.



TEKİNOKTAY BOMBALADI



Beşiktaş'ın Ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, başkan Fikret Orman'ı topa tuttu. Tekinoktay, "Varlığım Beşiktaş'a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum' dediniz. Hemen ardından yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve böylece 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir seçim kararı aldınız. İstifa neden etmiyorsunuz. Bu anlamsız ve hoş olmayan baskın seçimde aday mısınız, değil misiniz?" şeklinde konuştu.