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'de derbi heyecanı

İzmir'de derbi heyecanı

28.09.2019, 22:07

'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Binlerce taraftar, derbiyi izlemek için 'daki kafeteryalara akın etti.

Süper Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Binlerce taraftar, derbiyi izlemek için Alsancak Kordon'daki kafeteryalara akın etti. Maç yayını yapan kafeteryalar, derbi saatinde tıklım tıklım doldu. Taraftarlar, ekran başında 90 dakikada boyunca heyecanla mücadeleyi izlediler. Takımlarının girdiği pozisyonları coşkulu bir şekilde izleyen taraftarlar arasında taşkınlık yaşanmadı.

DHA

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