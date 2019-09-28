Necati Er’den tarihi başarı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki eleme yarışmalarında, erkekler üç adım atlamada Necati Er, üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki eleme yarışmalarında, erkekler üç adım atlamada Necati Er, üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle 22 yaşındaki sporcu, finalde yarışma hakkı elde etti. Necati Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu. 12 sporcunun mücadele edeceği erkekler üç adım atlama finali, yarın TSİ 21.45'te gerçekleştirilecek. Öte yandan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı. Milli atlet, bugün TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak.