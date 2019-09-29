  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Buca telafi peşinde

Buca telafi peşinde

Buca telafi peşinde
Giriş Tarihi: 29.9.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-0 mağlup olan , bugün taraftarı önünde 'u ağırlayacak. 19.00’daki karşılaşmayı hakem yönetecek

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-0 mağlup olan Ci Group Buca, bugün taraftarı önünde 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Şivka yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında çapraz bağlarından sakatlanan İsmail Köse forma giyemeyecek. 3. Lig'de mücadele eden diğer Egeli ekipler de bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Kızılcabölük, Y.Orduspor'a konuk olacak. Manisaspor, Silivrispor deplasmanında terleyecek. 2. Grup'ta Kocaeli'ye yenilip 2. sıraya gerileyen Turgutlu, Ağrı 1970'i konuk edecek.

ZORLU MAÇLAR VAR

Fethiyespor, sahasında Payasspor'la kapışacak. 3. Grup'ta Nazilli, Altındağ'ı ağırlayacak. Somaspor, Batman Petrolspor'la deplasmanda oynayacak. Muğlaspor da taraftarı önünde saat Darıca Gençlerbirliği önünde terleyecek.

CEVAT BABA'YI (GÖK) KAYBETTİK

İzmir'in ve Karşıyaka'nın unutulmaz futbolcularından, futbol adamı Cevat Gök (92) hakkın rahmetine kavuştu. Galatasaray ve Karşıyaka futbol takımlarında uzun yıllar forma giyen ve Karşıyaka'da belirli aralıklarla teknik direktörlük yapan ve Karşıyaka Masterler Kulübünü kuran Gök'ün adı Alaybey'de bir parka verilmişti. Gök'ün cenazesi dün İzmir Futbol Camiasının katılımıyla Alaybey Çarşı Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri Gök'e son görevinde Alaybey Çarşı Camii'nde hazır bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca telafi peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN