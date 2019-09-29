Buca telafi peşinde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-0 mağlup olan Ci Group Buca, bugün taraftarı önünde 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. 19.00’daki karşılaşmayı hakem Ömer Şivka yönetecek

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-0 mağlup olan Ci Group Buca, bugün taraftarı önünde 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Şivka yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında çapraz bağlarından sakatlanan İsmail Köse forma giyemeyecek. 3. Lig'de mücadele eden diğer Egeli ekipler de bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Kızılcabölük, Y.Orduspor'a konuk olacak. Manisaspor, Silivrispor deplasmanında terleyecek. 2. Grup'ta Kocaeli'ye yenilip 2. sıraya gerileyen Turgutlu, Ağrı 1970'i konuk edecek.



ZORLU MAÇLAR VAR



Fethiyespor, sahasında Payasspor'la kapışacak. 3. Grup'ta Nazilli, Altındağ'ı ağırlayacak. Somaspor, Batman Petrolspor'la deplasmanda oynayacak. Muğlaspor da taraftarı önünde saat Darıca Gençlerbirliği önünde terleyecek.



CEVAT BABA'YI (GÖK) KAYBETTİK



İzmir'in ve Karşıyaka'nın unutulmaz futbolcularından, futbol adamı Cevat Gök (92) hakkın rahmetine kavuştu. Galatasaray ve Karşıyaka futbol takımlarında uzun yıllar forma giyen ve Karşıyaka'da belirli aralıklarla teknik direktörlük yapan ve Karşıyaka Masterler Kulübünü kuran Gök'ün adı Alaybey'de bir parka verilmişti. Gök'ün cenazesi dün İzmir Futbol Camiasının katılımıyla Alaybey Çarşı Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri Gök'e son görevinde Alaybey Çarşı Camii'nde hazır bulundu.