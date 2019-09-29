Göz-Göz duvar ördü

Konyaspor galibiyeti ile moral bulan Göztepe'nin kalesi güven veriyor. Konya önünde sezonun ilk galibiyetini ilk golünü atarak alan Göz-Göz, son oynadığı 4 resmi maçta kalesini gole kapatarak, rakip forvetlere geçit vermedi.

Konyaspor galibiyeti ile moral bulan Göztepe'nin kalesi güven veriyor. Konya önünde sezonun ilk galibiyetini ilk golünü atarak alan Göz-Göz, son oynadığı 4 resmi maçta kalesini gole kapatarak, rakip forvetlere geçit vermedi. Sarı-kırmızılılar, ligde golsüz berabere kaldığı Denizli ve Çaykur Rizespor maçı ile 1-0 galip geldiği Konyaspor maçında hiç gol yemedi. İlk iki maçta Antalya ve Beşiktaş'tan toplam 4 gol yiyen Göztepe, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İzmir'de ağırladığı Yozgatspor 1959 maçında da kalesine duvar örmeyi başardı.



YILDIZLARA KİLİT



Göz-Göz, ligde ilk 5 maçta 10 gol atan Gazişehir'e karşı defansına çok güveniyor. Göz-Göz, aynı zamanda yediği 10 golle kalesinde en çok gol gören Antep ekibinin Kayode (2) ve Twumasi (3)'yi durdurup orta alanda gerçekleştireceği etkili ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor.



GÖZTEPE SERİ PEŞİNDE



Göztepe, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Gazişehir'i gözüne kestirdi. Konyaspor galibiyetinin ardından moral bulan Göz-Göz, Gazişehir'i de yenerek seriye bağlamak istiyor. Geçen sezon ikinci yarıda Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u yenerek ikide iki yapan Göztepe, 8 maçın ardından yine bir seri peşinde. İzmir ekibinin maç öncesi 5 puanı bulunurken, Antep temsilcisi ise 10 puan topladı.



KARTAL'I AVLAMIŞTI



Göztepe'nin Gazişehir ile oynanacak maçta sahada olması beklenen Wallace Reis, geçen sezon Beşiktaş'a attığı golle sarı-kırmızılı ekibe önemli bir 3 puan kazandırmıştı. İlk yarıda oynanan ve Göztepe'nin 2-0 galip geldiği maçta ağları sarsan Brezilyalı savunmacı Titi ile de iyi bir uyum sağladı



POKO'NUN MEVKİSİNE ALPASLAN



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, orta alanda Poko'nun cezalı olması nedeniyle Gazişehir ile oynanacak maçta kadroda ufak bir değişime gidecek. Sarı-kırmızılılarda, son iki maçta Rize ve Konya karşısına stoper olarak çıkan Alpaslan, cezalı olan Poko'nun yerine bu kez asıl mevkisi olan ön liberoya geçecek. Genç çalıştırıcı Tamer Tuna, Alpaslan'dan boşalacak alanı ise yeniden Wallace Reis'e forma verecek. Reis, Titi ile birlikte savunmanın ortasında görev yaparken Alpaslan ise orta alanda Mossoro ve Soner ile hem hücuma güç katacak, hem de savunmaya yardım edecek.

BURAK HAKERLER