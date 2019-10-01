Pınar Karşıyaka Boras önünde

Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak. Borashallen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak. Borashallen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gruplara kalma yolunda rakibini 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek yeşilkırmızılı ekip, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Oluşturduğu güçlü kadroyla bu sezon Europe Cup'ın favorileri arasında olan KSK, İsveçli rakibini eleyip gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels'le eşleşecek.



KAF-KAF FİNAL OYNAMIŞTI



FIBA Europe Cup'ta grup aşaması 23 Ekim'de başlayacak. Pınar KSK, geçen sezon aynı kupada çeyrek final oynamıştı. Avrupa kupalarında 207 maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 105 galibiyet, 100 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. İzmir ekibi, üst üste 10, toplamda ise 22 kez Avrupa kupalarında yer aldı. Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.