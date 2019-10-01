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Zoru başar Aslanım

Zoru başar Aslanım
Giriş Tarihi: 1.10.2019

Stadı’nda oynanacak bu önemli randevu 22.00’de başlayacak ve Polonyalı hakem düdük çalacak. Kritik karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından ekranlara gelecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında bugün Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip güçlü rakibi karşısında kritik bir sınav verecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 ekranlara getirecek.

NEYMAR VE CAVANI YOK

Paris Saint-Germain'de Brezilyalı yıldız Neymar cezası, Cavani ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba da kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin ise forma giyebileceği belirtildi.

TRİBÜNLER ŞOVA HAZIR

G.Saray taraftarlarının sarı-kırmızılıların bu sezon sahasında oynayacağı ilk Devler Ligi mücadelesine büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Tribün şova hazırlanan taraftarlar rakibini destekleriyle korkutma planları yapıyor. Mücadelede rakip takım taraftarları için de 2500 kişilik yer ayrıldığı bildirildi. Bu arada günün diğer maçında saat 19.55'te Real Madrid evinde Club Brugge ile karşılaşacak.

PSG'DEN İSTANBUL PAYLAŞIMI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu bugün Galatasaray'a konuk olacak olan Paris Saint-Germain, bu maç öncesinde bir video paylaşımında bulundu. Videoda, İstanbul'un tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türk Telekom Stadyumu ve Galatasaraylı taraftarlardan da detaylar yer aldı. PSG'nin bu videosu kısa sürede büyük etkileşim aldı ve beğeni topladı.

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