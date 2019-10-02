Altay'a Tatos'tan iyi haber

TFF 1. Lig'de cuma günü evinde zirve takipçisi Bursaspor'la karşılaşacak Altay'da, sakatlığı bulunan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un durumunun ciddi olmaması yüreklere su serpti.

TFF 1. Lig'de cuma günü evinde zirve takipçisi Bursaspor'la karşılaşacak Altay'da, sakatlığı bulunan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un durumunun ciddi olmaması yüreklere su serpti. Geçen haftaki Adanaspor deplasmanında sol kaval kemiğine aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan tecrübeli futbolcuda ödem tespit edildi. Tatos bir günlük dinlenmenin ardından takımla çalışmalara katıldı.

Yunan futbolcunun forma giymesinde sakınca olmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılarda stoperlerden Gençer ayak tarak kemiği, İbrahim Öztürk ayak bileği, Cenk ise arka adalesindeki hafif ağrıları nedeniyle tedavi görüyor. Üç futbolcunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak. Altay'da Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka için Bursaspor taraftarına 215 kişilik kontenjan ayrıldığı öğrenildi.

DHA