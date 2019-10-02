Pınar Karşıyaka avantajı kaptı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i deplasmanda 77-70 mağlup etti. Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda Boras Basket’i yenerek rövanş öncesi umutlandı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i deplasmanda 77-70 mağlup etti. İsveç'teki Boras Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.



RÖVANŞ 9 EKIM'DE OYNANACAK



Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı. Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.