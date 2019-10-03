Akigo şahlandı

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 3 sezonun en başarılı sezon başlangıcını yaptı. 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akigolar, 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü, 13 puanla liderlik koltuğuna kuruldu.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 3 sezonun en başarılı sezon başlangıcını yaptı. 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akigolar, 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü, 13 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Yeşil-siyahlılar, sezonu zirvede tamamlayıp tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e çıktığı 2011-2012 sezonundan daha başarılı bir performans sergilediği bu yıl rakiplerinin da korkulu rüyası oldu.



ERYÜKSEL UMUTLU



Akhisar, 2011-2012'de ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış 7 gol atmış, 4 gol yemiş 11 puan toplamış 4. sırada yer almıştı. 2010-2011 sezonunda ilk kez 1. Lig'e çıkan Akhisar, o yıl ilk 6 haftada galibiyet alamadı, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti, 3 gol attı, 6 gol yedi, 3 puanla 16. sıradaydı. Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, bu sene gelecekten ümitli olduğunu söyleyerek, "İnşallah Allah'ın izniyle tekrar Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Eryüksel, "Ligde her takım güçlü, her maç zor. Sahada savaşmadan maçlar kazanılmıyor. Lige iyi başlamadık ama çabuk toparlandık. Uzun maratonu zirvede bitirip, Süper Lig'e dönmek istiyoruz" dedi.



"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"



Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi. Menemen, Hatay ve Karagümrük zaferleriyle üçte üç yaptıklarını ve zirveye çıktıklarını belirten Altıparmak, "Şimdi işimiz bu noktada kalıcı olmak ve sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşmak. Bu galibiyet serisini Giresun'da da sürdürmek istiyoruz. Daha güzel günler Akhisarspor'u bekliyor. Taraftarın desteğiyle özlenen günlerimize geri döneceğiz" dedi.



AKHİSARSPOR'UN GİRESUN FOBİSİ



Akhisarspor, Giresunspor'la 1. Lig'de 5. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 4 karşılaşmada Akigolar'ın, Karadeniz ekibine karşı şansı tutmadı. Yeşil-siyahıllar, 4 maçtan 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı, 1 maçı da kazandı. 2010-2011 sezonunda sahasında Giresun'u 1-0 yenen Akhisar, deplasmanda rakibine aynı skorla boyun eğdi. 2011- 2012 sezonunda Akhisar'daki maç 1-1 biterken, Giresun'daki rahdevuyu Akigolar 3-1 kaybetti. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan antrenmala bu maça odaklanan Akhisar'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı. Akigolar'da, sakatlığı bulunan Taha Yalçıner dışında eksik bulunmuyor.