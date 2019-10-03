Altay’da zirve telaşı

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay'da tüm camia yarın Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların ilk 2 ile arasında üç puan, play-Off hattıyla da bir puan fark bulunuyor.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay'da tüm camia yarın Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların ilk 2 ile arasında üç puan, play-Off hattıyla da bir puan fark bulunuyor. Altay altı maçta topladığı dokuz puanla sıralamada 11. sırada yer alıyor.



GÖZLER KRALDA



Taraftarı önünde konuk edeceği ve 2. sırada yer alan Bursaspor'un ise 12 puanı bulunuyor. Sıralamada 10 puanlı Balıkesirspor 6. basamakta yer alıyor. İzmir ekibi kritik maçta Bursaspor'u mağlup edip üst sıralara yaklaşarak, şampiyonluktaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle rekorlar kırarak gol kralı olan Altay'ın forveti Paixao suskunluğunu geçen hafta Adanaspor deplasmanında bozdu. İlk beş hafta rakip fileleri havalandırma başarısını gösteremeyen Portekizli forvet, Adanaspor önünde 2 gol atma başarısını gösterdi. Başarılı forvet üzerindeki gol atamama baskısından kurtuldu. Bursaspor önünde siyah-beyazlıların en büyük gol silahı Paixao olacak. Altay teknik patronu Sait Karafırtınalar, "Ligde kolay maç yok. Bursa karşılaşması da onlardan biri. Altay formasını en iyi şekilde temsil ederek üç puanı hanemize yazdırmak için mücadelemizi edeceğiz" dedi.



STOPERLER KORKUTTU



Altay'da Bursa maçı öncesi 4 stoperden üçünün sakatlanması canları sıktı. Siyahbeyazlı ekipte Gençer, İbrahim ve Cenk dün takımla idmana çıkmadı. Oyuncuların son durumu maç günü netleşecek. Stoperde Abdülkerim bulunuyor. Sakatlar iyileşmediği takdirde teknik heyet orta sahadan bir oyuncuyu savunma hattına çekecek.



TATOS HAZIR KITA



Altay'da, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos takımla çalışmalara başladı. Geçen haftaki Adanaspor deplasmanında sol kaval kemiğine aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan tecrübeli futbolcuda ödem tespit edildi. Tatos bir günlük dinlenmenin ardından takımla çalışmalara katıldı.Yunan futbolcunun forma giymesinde sakınca olmadığı belirtildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 6 maçta 1 gol ve 1 asist yapma başarısını gösterdi.