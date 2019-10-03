Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı!

İstanbul’da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali başladı. Etnospor ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor'da ok attı!