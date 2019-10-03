  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı!

Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı!

Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı!

03.10.2019, 15:23

’da dördüncüsü düzenlenen başladı. Etnospor ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan , "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor'da ok attı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN