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Eski Trabzonsporlu futbolcu hayatını kaybetti

Eski Trabzonsporlu futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti

03.10.2019, 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,20:48

Kariyerinin büyük bölümünü 'de geçiren Nijeryalı futbolcu , hayatını kaybetti. 2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, , Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.

Kariyerinin büyük bölümünü 'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.

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