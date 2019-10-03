Eski Trabzonsporlu futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti. 2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.
Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.
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