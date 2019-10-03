Etnospor baslıyor

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul’da başlıyor. Festival “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla yapılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlayacak. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek festivalde azim, kararlılık ve mücadele vurgusu işlenecek organizasyon, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alacak.



12 GELENEKSEL SPOR



Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Festival kapsamında Fetih Yağlı Güreşleri düzenlenecek. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer alacağı festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde ata binmesi sağlanacak.



BİLAL ERDOĞAN'DAN DAVET



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7'den 70'e herkesi bugün İstanbul'da başlayacak 4. Etnospor Kültür Festivali'ne davet ettiğini söyledi. Erdoğan, 4 gün sürecek festivalin bu sene Atatürk Havalimanı'na taşındığını belirterek, "12 geleneksel spor dalımızda bine yakın sporcu, müsabaka ve gösterilerde yer alacak. Fetih Kupası Yağlı Güreşleri de düzenlenecek. Bu organizasyonda 40 başpehlivanımız ve 250'ye yakın güreşçimiz yer alacak. . Cirit takımlarımız mücadelelerini gösterecek. Okçuluğa olan ilgiden dolayı geleneksel okçuluğumuz büyük yer alacak. Buraya gelen bütün halkımızın 7'den 70'e at binmesini, ok atmasını ve güreş tutmasını hedefliyoruz" dedi.