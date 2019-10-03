Gözler Hakan'da

Karşıyaka'nın suskun golcüsü Hakan Kuş idmanlardaki hırsıyla teknik heyeti umutlandırıyor. Kaf-Kaf'ın Fatsa'daki önemli kozlarından biri yine Hakan olacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçtiğimiz hafta sahasında 1877 Alemdağ'ı yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka'da moraller yerinde. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde cumartesi günü deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşilkırmızılılar tam kadro halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaf- Kaf'ta zorlu mücadele öncesi gözler suskun golcü Hakan Kuş'a çevrildi. Yeşil-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki forveti en son geçtiğimiz sezon Elazığ Belediyespor deplasmanında fileleri havalandırdı. Hakan Kuş daha sonra forma giydiği 7 resmi karşılaşmada gol atamadı.



ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ



Sezon başında kaçırdığı goller yüzünden eleştirilen Hakan Kuş'a 1877 Alemdağ karşılaşması sonrası yeşil-kırmızılı tribünler sevgi gösterisinde bulunmuş ve ona güvendiklerini belirmişti. Taraftarlar ile arasındaki buzların erimesinin ardından tecrübeli forvetin moralinin yükseldiği ve idmanlardaki hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hakan Kuş'un Karadeniz deplasmanında üzerindeki şanssızlığı kırıp gol atması bekleniyor. Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Hakan Kuş gibi kadromuzdaki tüm oyuncularımız sıkı şekilde Fatsa maçına hazırlanıyor. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ