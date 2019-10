Etnospor şöleni

Dün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali 4 gün devam edecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali başladı. Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleşen ve azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek. Festival alanındaki Han Çadırı'nda gerçekleşen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı katıldı.



SAHİP ÇIKMALIYIZ



DEK Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' dedik. Bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize, estetik anlayışımıza sahip çıkmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edelim. Aksi takdirde başka kültürlerin payandası oluruz, başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız" dedi.



"BİZ" OLMALIYIZ



Erdoğan şöyle devam etti:



"Milletlerin gelişmesi kalkınması dünyaya öncülük edebilmesi kültürlerinden kaynaklanmaz, inançlarından kaynaklanmaz. Yüzlerce yıl bizim ecdadımız teknolojide bilimde, sanatta, edebiyatta dünyaya öncülük ederken kültürümüzü yüceltmek için bunları yaptılar. Kendi kültürümüzü kuşanacağız biz olacağız. Bunun için bize ait olana sahip çıkacağız. Çocuklar gençler ne olursa olsun bize ait olana sahip çıkın. Bizim müziğimizi bizim halk oyunlarımızı oynayın geleneksel spor ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi emeklerinizi unutmayın. El sanatlarını unutmayın."



ERDOĞAN'DAN FALCAO'YA OK DERSİ



Etnospor Kültür Festivali'nde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldız futbolcular, ok attı. İzdiham yaşandığı ilk gün etkinliklerine, Galatasaraylı Muslera ve Falcao, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, dünya yıldızı Falcao'ya ok attırdı. Ok atma yarışını Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kazandı. Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ile Gökhan İnler ise atlı spor gösterilerini izledi. Eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci festivalin ilk gün etkinliklerine katıldı.



16 ÜLKEDEN BİNE YAKIN SPORCU



Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer aldı. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kök boru, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Atlar, kök boru, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocukların binmesi için de kullanılacak.



ÇOCUK OYUNLARI ÖN PLANDA OLACAK



Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30'un üzerinde geleneksel çocuk oyununu oynayacak.