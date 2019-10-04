Fener zirve aşkına

Geçen hafta G.Saray ile berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen hafta G.Saray ile berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemeyecek. Kanarya, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. İki ekip Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı- beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi.



MAX KRUSE FAİR PLAY'E ADAY OLDU



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçı öncesi düzenlenen seremonide çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Max Kruse, 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.