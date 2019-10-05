Seri peşindeler

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son üç maçı da kazanan Akhisarspor, bugün deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek. Maç beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son üç maçı da kazanan Akhisarspor, bugün deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek. Maç beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 13 puan topladı. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanla sondan 2. sırada yer alıyor. Akhisarspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak kritik deplasmanda seriyi sürdüreceklerini söyledi.



BAL-KES GÖZÜNE KESTİRDİ



Balıkesirspor ise Boluspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.