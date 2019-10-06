Ci Group Buca Manisa’yı geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Ci Group Buca, deplasmanda son sıradaki Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Ci Group Buca, deplasmanda son sıradaki Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. Ci Group Buca'nın gollerini 21 ve 24. dakikada Berke, 84. dakikada Cuma kaydetti. İzmir temsilcisinde takımın başındaki üçüncü maçına çıkan teknik direktör Nihat Balan ilk kez zafer kazandı. Bu sonuçla 6. hafta sonunda 10 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Play-Off mücadelesine ortak olurken, eksi 4 puanda kalan Manisaspor yine galibiyetle tanışamadı. Maçın bitiminde Bucalı oyuncular büyük sevinç yaşadı.



NİHAT BALAN NEŞTER VURDU



Ci Group Buca Teknik Direktörü Nihat Balan, Manisaspor maçının ilk 11'ine neşter vurdu. Son iki maçta alınan yenilgilerin ardından tecrübeli teknik adam Balan, önceki hafta oynanan 68 Aksaray Belediyespor karşısında görev verdiği Fuchs, Cafercan, Mustafa Şen ve Cuma'yı dünkü maçta yedek kulübesine çekti. Balan, bu oyuncuların yerlerine Ufuk, Bertuğ, İsa ve Muhammed'i tercih etti. Ci Group Buca taraftarı da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yerini alarak takımlarına destek verdi.