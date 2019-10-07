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Ayvalıkgücü tam yol

Ayvalıkgücü tam yol
Giriş Tarihi: 7.10.2019

8. Grup'ta , 'u mağlup etti, zirve yarışına ortak oldu.

BAL 8. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u 2-1 mağlup etti, zirve yarışına ortak oldu. 22. dakikada soldan Uğur ortaladı, Orhan plasesi ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken, 56'da fark ikiye çıktı. Bu dakikada Cenk'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı Samet şık bir kafa vuruşuyla ağlara yolladı: 2-0. 60'ta Muhammet'in yerden ceza alanı içine pasına Hüseyin dokundu: 2-1. 84'te Salih'in vuruşu kaleci Melih'i aşarak ağlara giderken Arda son anda mutlak golü önledi. 90+3. dakikada Bolvadin'de Salih'in golünü maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle iptal etti, maç 2-1 sona erdi.

SUAT SALGIN

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