Ayvalıkgücü tam yol

BAL 8. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u 2-1 mağlup etti, zirve yarışına ortak oldu.

BAL 8. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u 2-1 mağlup etti, zirve yarışına ortak oldu. 22. dakikada soldan Uğur ortaladı, Orhan plasesi ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken, 56'da fark ikiye çıktı. Bu dakikada Cenk'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı Samet şık bir kafa vuruşuyla ağlara yolladı: 2-0. 60'ta Muhammet'in yerden ceza alanı içine pasına Hüseyin dokundu: 2-1. 84'te Salih'in vuruşu kaleci Melih'i aşarak ağlara giderken Arda son anda mutlak golü önledi. 90+3. dakikada Bolvadin'de Salih'in golünü maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle iptal etti, maç 2-1 sona erdi.

SUAT SALGIN