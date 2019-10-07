Cengiz bombaladı

Terim’in “Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşsun” sözlerini değerlendiren Cengiz, G.Birliği maçında özellikle VAR’a gidilmediğini belirtip MHK’yi göreve çağırdı

Oynadığı son 5 resmi maçta galibiyeti unutan G.Saray'da yüzler gülmezken son G.Birliği maçı ile ilgili başkan Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar geldi. Cengiz, TFF'ye çağrılarda bulunurken MHK ve Fatih Terim ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. Cengiz, Terim'in "Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşsun" sözleri ile ilgili basın mensuplarının sorduğu soruya, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması" diye konuştu.



VAR SORGULANMALI

Cengiz, "Biz VAR hakemliğinin layıkıyla yapıldığına inanmıyoruz. VAR'a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa'nın bir saniyede sözleşmeleri askıya alındı. Oğuz Sarvan bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın" dedi.



MARTİN LİNNES OCAK'TA DÖNECEK

G.SARAY'DA yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes Ocak ayında takıma geri dönecek. Sözleşmesi dondurulan başarılı oyuncu ile ilgili kararınan pişmanlık duyduğu öğrenilen teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında yaşanacak operasyonla birlikte yıldız ismi tekrar takıma kazandıracağı öğrenildi. G.Saraylı taraftarların da çok sevdiği 29 yaşındaki Norveçli oyuncu 2015-2016 sezonunda Molde kulübünden transfer edilmiş, kimi zaman sağ bekte kimi zaman da sol bekte görev yaparak tam bir joker oyuncu olmuştu.



YILDIZLAR YOLCU

Oynadığı son 5 resmi maçta galibiyeti unutan G.Saray'da operasyon hazırlığı başladı. Son olarak Süper Lig'in dibine demir atan G.Birliği ile yenişemeyen sarı-kırmızılılarda Ocak ayında birçok yıldız isimle yolların ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrası "Bazı futbolcuların isimleri var, cisimleri yok. Buna müsaade etmem" sözleri ile geniş çaplı bir operasyonun sinyalini verdi. Aslan'da köklü bir değişikliğin düşünüldüğü gözden çıkarınlar arasında Belhanda, Feghouli, Nagatomo, Mariano ve Donk gibi yabancı futbolcuların bulunduğu öğrenildi. Selçuk İnan, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık gibi isimlerin de kadroda düşünülmediği devre arasında tam bir transfer trafiği yaşanacağı gelen haberler arasında.