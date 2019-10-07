Denizlispor’da Rodallega sancısı

Denizli’nin golcüsü Rodallega’nın sol dizinde esneme tespit edilirken sakatlığının ciddiyetini MR belirleyecek

SPOR Toto Süper Lig'de farklı Malatyaspor yenilgisiyle ağır yara alan Denizlispor'da, Rodallega şoku yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekibe sezon başında büyük ümitlerle Trabzonspor'dan transfer edilen Kolombiyalı golcü, Malatya maçında sakatlandı. Rodallega'nın sol dizinde esneme tespit edilirken, golcü oyuncunun sakatlığının ciddiyeti bugün çekilecek MR sonucu belli olacak. Sağlık heyeti gol silahı Rodallega için seferber olurken, milli arada Kolombiyalı oyuncunun sahalara dönmesi için yoğun bir şekilde çalışılıcak.

GOL ORUCUNU BOZDU

YEŞİL-SEYAHLI ekipte 7 maça da onbirde sahaya çıkan Rodallega ilk hafta oynanan G.Saray maçında attığı tek golün ardından suskunluğa bürünmüş, gol orucunu yine tek golle Malatya maçında açmıştı.



YARALI HOROZ

Süper Lig'e G.Saray ve Antalyaspor galibiyetleri ile başlayan Denizlispor, son 5 maçta ise 3 puan kazanamadı



Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Malatyaspor'a 5-1'lik sonuçla yenilerek yara aldı. Lige G.Saray ve Antalya galibiyetleriyle sürpriz bir giriş yapan ancak sonunu getiremeyen Horoz, irtifa kaybetti. İlk iki haftada 6 puan alan Horoz, Avrupa hesapları yaparken galibiyete hasret kaldı.



GALİBİYETE HASRET

Ege ekibi iki haftalık çıkıştan sonra Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalırken sonrasında Konya'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Ardından Kayseri deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan Denizli, Kasımpaşa'ya tek golle yenilirken, Malatya'dan aldığı 5-1'lik yenilgi yeşil-siyahlıların ligde irtifa kaybına neden oldu.



İLDİZ'E TEPKİ

Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in geleceği de tartışılmaya başlandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, " Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak" diyerek ayrılık sinyali verdi.



KALESİ DÜŞTÜ

LİGDE üst üste kurtardığı penaltılar ile adından bahsettiren Denizli'nin başarılı file bekçisi Stachowiak, Malatya'da hayal kırıklığı yarattı. İlk 6 maçta sadece 3 gol yiyen Stachowiak, Malatya'da kalesinde 5 gol birden gördü.

SEBAHATTİN ALP