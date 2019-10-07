Nazilli Belediye zirveye kuruldu

3. Lig 3. Grup'ta 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve bileği bükülmeyen Siyah İnciler çok mutlu. 6 haftada 13 gol atan ve grubun en golcü takımı olarak dikkat çeken Naz- Naz, kalesinde de sadece 3 gol görerek, en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

3. Lig 3. Grup'ta zorlu İstanbul deplasmannıda Bayrampaşa'yı yenerek zirvedeki yerini koruyan Nazilli Belediyespor'da yüzler gülüyor. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve bileği bükülmeyen Siyah İnciler, zirveye kuruldu. 6 haftada 13 gol atan ve grubun en golcü takımı olarak dikkat çeken Naz- Naz, kalesinde de sadece 3 gol görerek, en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor. 2. Lig hedefiyle çıktığı sezona hızlı bir başlangıç yapan Nazilli Belediyespor, Bayrampaşa zaferini taraftarlarıyla kutladı. Karşılaşmanın sonunda 'Şampiyon Nazilli' sloganları atan futbolcular, zafer selfiesi çektirdi.

'DOĞRU YOLDAYIZ'

Adım adım ilerlediklerini belirten teknik direktör Yavuz İncedal, "Bayrampaşa ligimizin iddialı ekiplerinden biri. Maça çıkmadan önce rakibin zaaflarını iyi analiz ettik. Oyuncularım iyi bir taktik oyunu sergiledi. Maçta üstün taraf bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Liderliğimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz. Doğru yoldayız" dedi.



ÇİRKİN SALDIRI

Nazilli Beledipyesporlu taraftarlar, Bayrampaşa maçı sonrası çirkin bir saldırıya uğradı. İstanbul'a takımlarını desteklemek için gelen 100 dolayında taraftarı taşıyan otobüsün camları, Bayrampaşalı bir grup taraftarın saldırısıyla kırıldı. Bayrampaşalı taraftarların taşlı saldırısına uğrayan siyah-beyazlı taraftarlar, polis eskortuyla İstanbul'u terk etti.

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