Rüya gibi geçti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl, “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla yapılan 4. Etnospor Kültür Festivali’ne 17 ülkeden 960 sporcu katılırken 180 etkinlik gerçekleşti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4. Etnospor Kültür Festivali müthiş etkinliklerle sona erdi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival yaklaşık 1 milyon ziyaretçi tarafından ücretsiz olarak takip edildi. Dört gün süren festivale 17 ülkeden, 960 sporcu katılırken 180 etkinlik gerçekleştirildi. Festival Türk Dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenliklerle de hayat buldu. Organizasyonda geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel aktiviteler yer aldı. Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüştü.

KAPANIŞ SERENOMİSİ SÜPERDİ

Dört gün boyunca büyük heyecana sahne olan Dördüncü Etnospor Kültür Festivali dün yapılan etkinliklerin ardından kapanış töreniyle son buldu. Gerek festivale katılan sporcular, gerekse büyük organizasyonu izleyen vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. 17 ülkeden 1000'ne yakın sporcunun katıldığı kapanış töreninde duygusal anlar yaşandı.



Başan Yardımcısı Fuat Oktay, etkinlikte ok atarken, kapanış töreninde ödülleri dağıttı.



GÖSTERİLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

FESTİVALİN son gününde Azerbaycan- Karabağ at gösterisi büyük ilgi gördü. Vatandaşlar harika at şovunu heyecanla izledi. Sporcular at üzerinde hünerlerini gösterirken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de izleyenlerden alkış aldı. Cirit, atlı okçuluk ve kökbörü gösterileri de süperdi.



İSMAİL BALABAN BAŞPEHLİVAN OLDU

4. Etnospor Kültür Festival'ndeki 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail 19 Balaban başpehlivan oldu. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.