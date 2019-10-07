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Terim, ’nda çiftlik satın aldı

Terim, Kuşadası’nda çiftlik satın aldı
Giriş Tarihi: 7.10.2019

’in, ’nda aldığı çiftliğe iki katlı dubleks ile yüzme havuzu yaptırdığı öğrenildi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Kuşadası'nda çiftlik satın aldı. Terim'in iki katlı dubleks villa ile yüzme havuzu yaptırdığı bahçede de organik tarımla ilgili düzenlemeler yaptırdığı öğrenildi. Fatih Terim ve ailesi önümüzdeki yaz tatilini yeni adresinde geçirecek.

MEHMET KAVAS

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