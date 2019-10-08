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Çirkin saldırı

Çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 8.10.2019

Altınordu'nun sezon başında Erzurumspor'a giden futbolcu 'ın ekibinin teknik direktörü Eroğlu’na saldırması şok etkisi yarattı. Eroğlu, “Bunu yapmaya hakkı yok. Suç duyurusunda bulundum” diye konuştu

TFF 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 yenilerek 7 maç sonunda tek galibiyette kalan Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na maç bitiminde eski öğrencisi Murat Uçar'ın saldırı girişimi şok etkisi yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maçın son düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tutan Eroğlu, arkasından koşarak gelen Murat'la gerginlik yaşadı. Sezon başında 2 yıl formasını giydiği Altınordu'dan Erzurum ekibine transfer olan Murat'ın "Sen insan değilsin Hüseyin Eroğlu, gününü göreceksin" dediği iddia edildi.

ALACAĞINI BIRAKMIŞTI

Genç teknik adam, Murat'ın hakaretler savurması ve kendisini tehdit etmesi üzerine şikayette bulundu. Eroğlu, "Soyunma odasına girerken koşarak bana hakaret etti. Emniyete ifade verdikten sonra suç duyurusunda bulundum" dedi. Eroğlu şöyle devam etti: "Onu yeni sezonda istemedik diye gurur yapmış olabilir. Belki de kalmayı bekliyordu. Ancak futbolda ayrılıklar da var. Maçta da herhangi bir sürtüşmemiz olmadı." Murat Uçar, sezon başında Altınordu'dan ayrılırken 300 bin TL alacağını bırakmıştı.

TOPARLANACAĞIZ

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçen sezonun başında da aynı sancıları yaşadıklarını söyledi. Sürece iyi başlayamadıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Kadroyu gençleştirdik. Hazır olmayan, sakat olan oyuncularımız var. Ligin ilk 7 haftasında zorlu bir fikstürün içinden çıktık. Son oynadığımız maçta Erzurumspor'u yenebilirdik. ancak yerden kalkmayan bir rakibimiz vardı. Milli arada yaralarımızı yeniden saracağız. En kısa zamanda toparlanacağız" dedi.

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