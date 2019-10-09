Pınar KSK tur için sahnede

Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Eşleşmede, İsveç'teki ilk maçı 77-70 kazanan Karşıyaka, her türlü galibiyet, beraberlik ve yedi sayının altında mağlubiyette adını gruplara yazdıracak. Kaf-Kaf, 22-23 Ekim'de başlaşacak grup aşamasına kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen ve Basic-Fit Brussels'le eşleşecek.



GURUR DUYULACAK BİR TAKIM YARATTIK



KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, Basketbol Süper Ligi'nde heyecan veren, sonuç ne olursa olsun savaşan bir takım yarattıklarını, 3. Lig'deki futbol takımında ise göreve getirdikleri teknik direktör Soner Tolungüç'ün uzun vadeli projesinin en önemli unsur olduğunu söyledi. Büyükkarcı, lige 2'de 2'yle lider başlayan basketbol takımıyla taraftarlara güzel bir sezon yaşatmak adına önemli adımlar attıklarını belirtti. Büyükkarcı, "Soner Tolungüç, Ufuk Sarıca gibi çalışmayı çok istediğimiz bir antrenördü ve en baş listemizdeydi. Onu da takımın başına getirdik ve doğru karar aldığımızı gördük. KSK'nin hatta tüm İzmir'in gurur duyacağı bir takım yarattık" dedi.