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VAR komedisi

VAR komedisi
Giriş Tarihi: 9.10.2019

 'nde Al-Nassr ile Al-Fateh arasında oynanan maçta benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. VAR'ın çalışmama sebebinin ise bir stadyum görevlisinin telefonunu şarj etmek için VAR'ın fişini çekmesi olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Fateh arasında oynanan maçta benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Mücadelenin hakemi tartışmalı bir pozisyonda VAR'a gitti ancak sistem çalışmıyordu.

FİŞİ ÇEKTİ

VAR'ın çalışmama sebebinin ise bir stadyum görevlisinin telefonunu şarj etmek için VAR'ın fişini çekmesi olduğu öğrenildi. Al Nassr, Al-Fateh'i 49. dakikada Buraikan'in attığı golle 1-0 yendi.

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