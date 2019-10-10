Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay da başkanlığa aday oldu

Fikret Orman'ın istifa açıklamasının ardından, Beşiktaş'ın yeni başkanının kim olacağı merak ediliyordu. Bugün Serdal Adalı'nın başkan adaylığını açıklamasının ardından, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'da başkanlığa aday oldu. Beşiktaş'ın başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay kimdir? İşte detaylar.

Beşiktaş'ın seçimli kongresi öncesinde Serdal Adalı'nın ardından Ahmet Nur Çebi de adaylığını koyacağını duyurdu.

Milliyet'in haberine göre; Çarşamba akşam saatlerinde aday olmayacağı aktarılan Çebi'nin, siyah-beyazlı camiadan gelen yoğun baskı neticesinde kuruldan aldığı 250 imzayı divana götürdüğü ve resmi olarak başkan adaylığını koyduğu aktarıldı.

HÜRSER TEKİNOKTAY DA ADAY!

Beşiktaş'ta bir başkan adayının daha adaylığı resmiyet kazandı. Hürser Tekinoktay avukatı aracılığıyla Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken başkan adayları da belli oluyor. Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Mayıs ayında da seçime giren Hürser Tekinoktay. Gerekli olan 250 imzayı toplayan Tekinoktay avukatı aracıluğıyla Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

SEÇİM PAZAR GÜNÜ

Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

Fikret Orman yapılacak kongrede aday olmayacağını "Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım" sözleriyle açıklamıştı.