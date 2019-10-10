Böylesi hiç görülmedi

Bursalı spor muhabiri Samet Çayır, Bursaspor’un Altay ile Menemen’de oynadığı lig maçında yeşil-beyazlı taraftarların kafes şeklindeki tribüne alınarak özgürlük haklarının ihlal edildiğini belirterek şikayetçi oldu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Altay ile Bursaspor arasında Menemen İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından ilginç bir olay yaşandı. Bursaspor taraftarının yer aldığı misafir tribün Bursa cephesinde tepkilere yol açtı. Yeşilbeyazlılar, yaklaşık 200 biletin ayrıldığı ve 'kafes' şeklinde yorumladıkları üstü kapalı misafir tribününde mücadeleyi takip etti. Bu durum sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirildi. Maçı takip etmek için stada gelen Gündembursa Gazetezi Spor Muhabiri Samet Çayır, Bursasporlu taraftarların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğini belirterek misafir tribününün şartlara uymadığı gerekçesiyle İzmir kulübünü UEFA'ya şikayet etti. Çayır, çektiği fotoğrafları da delil olarak UEFA'ya gönderdi.



GEREKEN YAPILSIN



Samet Çayır UEFA'ya şikayetinde şu ifadelere yer verdi:

"Stadın özellikle misafir tribünü, 2019 dünyasına yakışmayan, bununla birlikte insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir yer olmasına rağmen karşılaşma söz konusu stadyumda oynatıldı. Falcao, Max Kruse, Sturridge gibi dünyaca ünlü yıldızların futbol oynadığı ve kulüplerin milyon Euro'lar ödediği bir futbol ülkesinde, herhangi bir taraftara bu eziyetin yapılması son derece insanlık dışı bir olaydır. Konuyu incelemenizi ve gerekeni yapmanızı rica ederim."