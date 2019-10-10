Horoz'da favori Kafkas

Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları başladı. Dün İstanbul'da TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'la bir ön görüşme yapıldı.

Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları başladı. Deneyimli teknik adamın sözleşmesini tek taraflı fesheden kurmaylar, Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü. Sağlam'ın 3.5 milyon TL talep etmesi üzerine yeni arayışlara geçen Horozlar'da, Mesut Bakkal ve Hamza Hamzaoğlu isimleri veto yedi. Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'u da listeye ekledyen Denizlispor yönetimi, milli maç arasında takımı yeni teknik direktöre emanet etmek istiyor. Dün İstanbul'da TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'la bir ön görüşme yapıldı. Şartların masaya yatırıldığı görüşme sonunda yeşil siyahlı yönetimin düşünmek için süre istediği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP