Kartal’da Aboubakar heyecanı

Porto'dan aldığı üç günlük izni İstanbul'da değerlendiren Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ali Naibi, Ocak ayı için Vincent Aboubakar ile ilgilendiklerini doğruladı.

Porto'dan aldığı üç günlük izni İstanbul'da değerlendiren Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ali Naibi, Ocak ayı için Vincent Aboubakar ile ilgilendiklerini doğruladı. Naibi, "Herkes Aboubakar'a duyduğumuz hayranlığı bilir. Ocak ayında bir şans olursa Beşiktaş öncelikli tercih olmaya çalışacaktır. Ağustos ayında onu kiralamak istedik. Aboubakar'ın Beşiktaş'ta oynamak için her zaman bir şansı olacaktır" dedi.



ROCO İSTENMİYOR



Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı verim alamadığı Roco'nun yerine bir stoper isterken Rebocho'nun da takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Bu arada geride kalan 7 haftada sadece Göztepe maçında 6 dakika sahada kalan Muhayer Oktay'ın da devre arasında kiralık olarak gönderileceği gelen haberler arasında.



ORMAN VE ÇEBİ ADAY OLMUYOR



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 20 Ekim'de gerçekleşecek seçimli genel kurula ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Aday olmayacağım" dedi. Orman, "Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. İnternette vardır. Ne hissiyatta olduğumu ifade ettim. O günden bugüne kadar aldığım karar konusunda herhangi bir değişiklik yok. Ben bu konuda çok net konuştum ve net olarak ifade ettim" dedi.



LİSTELER VERİLECEK



Bu arada Ahmet Nur Çebi de aday olmayacağını açıklarken adayların 17.00'ye kadar divana teslim etmesi gerekiyor. Genel kurul öncesi Serdal Adalı, ve İsmail Ünal'ın kararları beklenirken Hürser Tekinoktay henüz 250 imzaya ulaşamadı.